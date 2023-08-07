МЧС Тверской области опубликовало экстренное предупреждение об усилении ветра

МЧС опубликовало предупреждение об ухудшении погоды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, опубликовало экстренное предупреждение об усилении ветра. До 22:00 вечера 7 августа в регионе ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра отдельными порывами до 15 м/с.

Сохраняется сильная жара, в районах до +35 градусов.

8 августа будет прохладнее +23... +28 градусов днем, ночью +15... +18.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности в жару и ограничить пребывание на улице в часы солнечной активности с 11:00 до 16:00. При усилении ветра не выходите из зданий. Если стихия застала вас на улице, укройтесь в подъезде или подземном переходе, не стойте за остановками, баннерами, под крышами.

Будьте внимательны и осторожны при управлении автотранспортом. Не оставляйте без присмотра детей.