Жители Московского района Твери еще на неделю остались без горячей воды

Жители домов на улице Склизкова еще на неделю остались без горячей воды Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жители Московского района Твери, а точнее домов по улице Склизкова и прилегающих улиц, еще на неделю остались без горячей воды.

Ресурсоснабжающая организация не успела в срок завершить гидравлические испытания.

Как рассказали "КП"-Тверь" жители домов №50 и №52 по улице Склизкова, горячей воды нет с 20 июля. Гидравлические испытания должны были завершить 3 августа, но на двери подъезда появилось объявление о продлении сроков коммунальных работ до 7 августа. А утром в понедельник УК, на основании телефонограммы, известила жильцов, что воды не будет еще неделю - до 14 августа, в связи с ремонтными работами.

На горячей линии компании уточнили, что в связи с увеличением объемов работ на городских сетях, не хватает бригад, гидравлические испытания продолжаются.