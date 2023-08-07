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НовостиОбщество7 августа 2023 10:01

Жители Московского района Твери еще на неделю остались без горячей воды

В Твери продлены сроки проведения гидравлических испытаний в Московском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители домов на улице Склизкова еще на неделю остались без горячей воды

Жители домов на улице Склизкова еще на неделю остались без горячей воды

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жители Московского района Твери, а точнее домов по улице Склизкова и прилегающих улиц, еще на неделю остались без горячей воды.

Ресурсоснабжающая организация не успела в срок завершить гидравлические испытания.

Как рассказали "КП"-Тверь" жители домов №50 и №52 по улице Склизкова, горячей воды нет с 20 июля. Гидравлические испытания должны были завершить 3 августа, но на двери подъезда появилось объявление о продлении сроков коммунальных работ до 7 августа. А утром в понедельник УК, на основании телефонограммы, известила жильцов, что воды не будет еще неделю - до 14 августа, в связи с ремонтными работами.

На горячей линии компании уточнили, что в связи с увеличением объемов работ на городских сетях, не хватает бригад, гидравлические испытания продолжаются.