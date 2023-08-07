Свыше 5000 первоклассников Тверской области бесплатно обеспечат рюкзаками и школьными наборами

В наборы входят такие рюкзаки разной расцветки - для мальчиков и девочек. Фото: ПТО

В Тверской области за счет бюджета региона бесплатно обеспечат рюкзаками и наборами школьных принадлежностей 5172 первоклассника. Это дети из многодетных и опекаемых семей, а также семей с невысокими доходами. Эта мера поддержки реализуется в Верхневолжье ежегодно по инициативе губернатора Игоря Рудени.

По поручению главы региона такими наборами к 1 сентября в этом году обеспечат первоклассников – детей участников СВО.

В каждый набор для детей входят 40 предметов, в том числе рюкзак (разных расцветок – для мальчиков и девочек), тетради и обложки, альбом для рисования, набор цветной бумаги и картона, пенал, краски, пластилин и другие необходимые для учебы принадлежности и т.д.

Комплекты будут переданы в учреждения «Мой семейный центр» в муниципалитетах. Выдавать наборы начнут с 20 августа