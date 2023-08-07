Очевидцы спасли тонущую девочку на Рыбинском водохранилище в Весьегонске

Олег и Анастасия спасли тонущую девочку в Тверской области Фото: vk.com/vesslux/Ксения Федотова

ЧП произошло в Приморском парке Весьегонска Тверской области 6 августа. 12-летняя девочка с подругой купалась в Рыбинском водохранилище, как вдруг начала тонуть.

К счастью, поблизости находились взрослые отдыхающие. Анастасия и ее отец Олег помогли девочке и вытащили ее на берег. О происшествии рассказали в паблике "Подслушано в Весьегонске".

"Когда вытащили на берег, ей было трудно дышать, потом она сказала, что ее тошнит. Девочка была почти без сознания, просто лежала, ей сразу вызвали скорую. Еще минута и она бы уже ушла под воду", - рассказала "КП"-Тверь" Анастасия.

Спасители девочки говорят, что утопающая даже не кричала, только тихонько говорила "я тону".

"Мы думали, что они с подругой просто балуются", - вспоминает Анастасия.

Сейчас девочка находится в больнице под наблюдением врачей. С ней все хорошо.