В Тверской области выделены дополнительные деньги на ремонт карельского музея

Карельский музей в Лихославле закрыт на ремонтно-реставрационные работы. Фото: ПТО

На ремонт в здании Карельского национального краеведческого музея в Лихославле выделены дополнительные средства из областного бюджета. Решение принято на заседании бюджетной комиссии региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Отремонтировать музей поручил глава региона в ответ на обращение жительницы Лихославля Валентины Федоровой. Губернатор отметил, что работы по обновлению здания начнутся в 2023 году.

"В план работ включена замена полов, потолочных покрытий, штукатурки, покрытий стен, дверей и оконных блоков, внутренняя отделка помещений, ремонт кровли, покраска фасада с художественным освещением фасада здания, благоустройство прилегающей территории, - сообщила пресс-служба областного правительства. - 1 февраля этого года в Карельском национальном краеведческом музее началось проведение ремонтно-реставрационных работ".

Музей располагается в старом здании, построенном в конце XIX – начале XX веков. В его экспозицию входят артефакты культуры и быта карелов, собранные в карельских селах Стан, Толмачи, Микшино.

Напомним, что недавно представительница карелов Тверской области побывала на стажировке в ООН и рассказала там, как важно сохранить их культуру и язык