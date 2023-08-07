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НовостиОбщество7 августа 2023 5:51

Пропавший в Воронеже подросток из Тверской области вернулся домой

Подросток из Тверской области, пропавший в Воронеже, вышел на связь
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК России по Тверской области 6 августа сообщил, что пропавший ранее несовершеннолетний местный житель вернулся домой.

29 июля подросток уехал к другу в Воронеж и несколько дней не выходил на связь. Следственным отделом по городу Конаково была организована доследственная проверка. Велись поиски пропавшего.

Как стало известно накануне, несовершеннолетний самостоятельно вернулся домой. Его опросил следователь. Обстоятельства исчезновения устанавливаются.