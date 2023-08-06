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НовостиПроисшествия6 августа 2023 19:29

В центре Твери на пешеходном переходе сбили велосипедиста

В областной столице велосипедист решил переехать дорогу по зебре и попал под машину
Алексей АНДРЕЕВ
Момент перед ДТП. Фото: VK/Осторожно: Тверь/Михаил Лукьянов

Момент перед ДТП. Фото: VK/Осторожно: Тверь/Михаил Лукьянов

Вечером 6 августа на улице Советской в Твери, недалеко от гостиницы "Селигер", машина сбила велосипедиста на пешеходном переходе. Видео инцидента выложили в паблике "Осторожно: Тверь".

На видео видно, что велосипедист и не подумал спешиться и поехал по зебре в нарушении правил ПДД. В то же время один автомобиль притормозил, пропуская его, а следующий, во втором ряду тормозить и не стал и снес человека на велосипеде. таким образом в принципе он мог сбить и пешехода, выходящего из-за первой машины.

В комментариях к ролику досталось и велосипедисту, и водителю, его сбившему.

Насколько сильно пострадал велосипедист, информация уточняется.