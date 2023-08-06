Игорь Руденя поздравил железнодорожников Тверской области с профессиональным праздником

Губернатор поздравил железнодорожников региона. Фото: ПТО

Каждый год в России в первое воскресенье августа отмечается День железнодорожника. В 2023 году он выпадает на шестое число. 6 августа железнодорожников Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

Вот текст поздравления от главы региона:

"Мы гордимся вкладом Верхневолжья в развитие железнодорожного транспорта. В середине XIX века по территории Тверской губернии прошла первая общедоступная железная дорога в России, были открыты первые железнодорожные станции.

Мы всегда будем помнить и чтить подвиг работников отрасли во время Великой Отечественной войны. В знак признания мужества и самоотверженности железнодорожников, их значительного вклада в обеспечение бесперебойного снабжения армии, город Бологое удостоен высокого звания «Город трудовой доблести».

Сегодня отрасль продолжает активно развиваться: повышается качество обслуживания пассажиров и оперативность доставки грузов, развивается инфраструктура. Большую роль в модернизации подвижного состава играет Тверской вагоностроительный завод, который в этом году отметит свое 125-летие.

Благодарю работников и ветеранов железнодорожного транспорта за добросовестный труд, профессионализм и ответственное отношение к делу.

Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов в работе!"

Об истории праздника железнодорожников России читайте в большом материале "Комсомольской правды".