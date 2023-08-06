В Твери женщину ждет суд за кражу денег из подушки знакомой пенсионерки

Максимальное наказание, которое может постичь воровку, составляет пять лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У 84-летней жительницы Центрального района Твери после визита знакомой пропали спрятанные в подушке 35 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению кражи причастна 52-летняя женщина, которая периодически навещала потерпевшую старушку. Речь - про ту самую знакомую.

Выяснилось, что женщина знала, где бабушка хранит деньги. В тот злополучный визит знакомая попросила у старушки денег взаймы, но получила отказ.

"Тогда гостья попросила хозяйку угостить её чаем. Фигурантка воспользовалась моментом, пока пожилая женщина отлучилась на кухню, и похитила деньги из подушки", - сообщила детали преступления пресс-служба областного УМВД.

В полиции подозреваемая созналась в краже и рассказала, что потратила похищенные деньги на погашение долгов.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до до пяти лет лишения свободы. Ведётся следствие. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.