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НовостиПроисшествия6 августа 2023 11:36

В Твери женщину ждет суд за кражу денег из подушки знакомой пенсионерки

Старушку в Твери ограбила ее же знакомая, чтобы погасить долги
Алексей АНДРЕЕВ
Максимальное наказание, которое может постичь воровку, составляет пять лет лишения свободы.

Максимальное наказание, которое может постичь воровку, составляет пять лет лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У 84-летней жительницы Центрального района Твери после визита знакомой пропали спрятанные в подушке 35 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению кражи причастна 52-летняя женщина, которая периодически навещала потерпевшую старушку. Речь - про ту самую знакомую.

Выяснилось, что женщина знала, где бабушка хранит деньги. В тот злополучный визит знакомая попросила у старушки денег взаймы, но получила отказ.

"Тогда гостья попросила хозяйку угостить её чаем. Фигурантка воспользовалась моментом, пока пожилая женщина отлучилась на кухню, и похитила деньги из подушки", - сообщила детали преступления пресс-служба областного УМВД.

В полиции подозреваемая созналась в краже и рассказала, что потратила похищенные деньги на погашение долгов.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до до пяти лет лишения свободы. Ведётся следствие. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.