«Автодор» опубликовал видео строительства моста на Северном обходе Твери

Работы по монтажу балок пролетного строения моста завершены. Фото: VK/Государственная компания «Автодор»

Госкомпания «Автодор» опубликовала видео строительства моста через реку Тверцу в рамках создания создания финального отрезка скоростной федеральной трассы М-11 «Нева» - так называемого Северного обхода Твери.

Монтаж балок пролетного строения моста завершен, ведутся работы по объединению их в единой целое.

«До конца года завершим строительство части обхода Твери — от Медного до Бежецкого шоссе. Как идут работы на участке, который сделает бесшовным проезд по М-11 от Москвы до Петербурга, показываем в нашем видео», - прокомментировали ролик представители ГК «Автодор».

Строительство участка от села Медное до Бежецкого шоссе с мостом через Тверцу запланировано завершить до конца 2023 года. Полностью Северный обход Твери должны достроить в 2024-м.

Общая протяжённость этого участка трассы М-11 на севере от Твери составит более 60 км. С его строительством магистраль будет полностью готова.