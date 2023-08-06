Православные поисковики рассказали про поднятый из Волги под Тверью военный тягач

Танкетку достали со дна Волги в районе строительства Северного обхода Твери в месте недалеко от Вознесенского Оршина женского монастыря. Фото: Тверская епархия

Тверская епархия сообщила, что танкетку, которую в конце июля подняли из Волги под Тверью, обнаружили бойцы поискового отряда православного патриотического клуба «Пересвет» и отряда поисково-спасательных работ на водах областного ГУ МЧС. Также озвучена версия того, как и когда военный тягач (то есть танкетка) оказался на дне реки.

Танкетка Т-20 времён Великой Отечественной войны была вытащена из Волги в районе строительства Северного обхода Твери в месте недалеко от Вознесенского Оршина женского монастыря.

Доставали тягач при помощи крана, используемого там на строительных работах.

При подъеме использовался кран. Фото: Тверская епархия

Вот пояснение того, как танкетка оказалась на дне:

"5 декабря 1941 года на этом участке фронта ударная группа 31-й армии перешла в наступление против немецко-фашистских захватчиков, стремившихся обойти Москву с севера и юга.

Стрелковые роты, при поддержке артиллерии, броском преодолели Волгу. Прорвав штурмом передовую линию обороны гитлеровцев, заняли плацдарм на южном берегу реки. 6 декабря противник стал интенсивно бомбить наши переправы через Волгу с воздуха.

Судя по повреждению танкетки, удар пришелся в передний левый корпус возле механика-водителя, в результате трак сошел с катков, и машина потеряла ход.

После этого экипаж эвакуировали, или он сам покинул машину. Скорее всего с танкетки успели снять пулемет и отцепить пушку 45 мм. В последующие дни значительно потеплело, лед стал рыхлым, и танкетка ушла под лед..."

После подъема из воды танкетку обследовали поисковики на наличие останков танкистов, специалисты МЧС Тверской области провели работы по разминированию, извлекли взрывоопасные предметы.

Танкетка Т-20, которую также называли "Комсомолец", это легкий боевой бронированный тягач 20-х, 30-х годов прошлого века на гусеничном ходу. Такие машины использовали на фронтах Великой Отечественной войны до 1945 года.