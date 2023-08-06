В Тверской области начался фестиваль "Паруса России на Селигере"

Первый выход на воду на фестивале "Паруса России на Селигере". Фото: VK/Фестиваль "Паруса России на Селигере"

Накануне, 5 августа, в Залучье Осташковского округа дали старт IV парусному фестивалю "Паруса России на Селигере". Он продлится по 13 августа.

Наблюдать парусную регату на территории Осташковского плеса в течение недели можно будет и с городской набережной, и с воды, и даже с воздуха.

В этом году свои силы попробовать решили порядка 20 команд со всей страны на маломерных парусных судах всех классов.

Одними парусами дело не ограничивается. Подготовлена интересная программа. В том числе пройдет проведёт фестиваль документального кино "Под небом Селигера". Увенчает его предпремьерный показ фильма "Селигерье". Его начали снимать в сентябре прошлого года.

А еще 5 августа в день старта парусного фестиваля на берегу озера Селигер был открыт музей, посвященный местной достопримечательности - лодке-селигерке.

Подробности читайте в статье на сайте "КП"-Тверь" в ближайшее время.

Создатель нового музея на Селигере Игорь Кокоулин с мини-макетом лодки-селигерки в руках. Фото: предоставлено Кирой Капустиной