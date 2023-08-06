В Тверской области мужчина украл из дома пенсионерки бензопилу и бензотриммер

В Лихаславльском округе полицейские поймали вора инструментов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Лихославльском округе 74-летняя пенсионерка сообщила в полицию, что ее обокрали. Кто-то унес из дома пожилой женщины бензопилу и бензотриммер.

Как выяснили полицейские, вор действовал нагло - он зашел на незакрытую террасу дома, пока хозяйка была в другой комнате, взял инструменты и скрылся. Общий ущерб составил 11 тысяч рублей.

На месте преступления эксперт-криминалист нашел следы рук предполагаемого преступника.

В итоге установлены личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника была уставлены.

"Им оказался 31-летний ранее судимый неработающий житель одной из деревень Лихославльского района. Фигурант сознался в содеянном и пояснил, что продал краденые вещи неизвестному лицу, а деньги потратил", - сообщила пресс-служба областного УМВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимально ему грозит до шести лет лишения свободы.

Оперативники проверяют фигуранта на причастность к совершению других аналогичных преступлений.