В Твери ищут очевидцев того, как некий водитель повредил машины на парковке

Кто-то повредил машины на парковке. Фото: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ

В Твери ищут свидетелей того, как некий человек на машине задел и повредил несколько автомобилей на парковке у супермаркета на улице Строителей в Пролетарском районе. Об этом сообщается в паблике "Подслушано у водителей. Тверь".

"Предположительно пьяный водитель на чёрной машине повредил две припаркованные машины и скрылся с места ДТП. Через какое то время подъехали ДПС, сказали что как раз ищут его и уехали", - сообщается в посте.