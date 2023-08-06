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НовостиПроисшествия6 августа 2023 6:14

В Твери ищут очевидцев того, как некий водитель повредил машины на парковке

В столице Тверской области кто-то за рулем машины задел несколько автомобилей на парковке и скрылся
Алексей АНДРЕЕВ
Кто-то повредил машины на парковке. Фото: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ

Кто-то повредил машины на парковке. Фото: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ

В Твери ищут свидетелей того, как некий человек на машине задел и повредил несколько автомобилей на парковке у супермаркета на улице Строителей в Пролетарском районе. Об этом сообщается в паблике "Подслушано у водителей. Тверь".

"Предположительно пьяный водитель на чёрной машине повредил две припаркованные машины и скрылся с места ДТП. Через какое то время подъехали ДПС, сказали что как раз ищут его и уехали", - сообщается в посте.