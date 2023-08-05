В Тверской области 5 августа в пяти округах отмечают Дни муниципалитетов

Сразу пять округов отмечают свои дни рождения и дни муниципалитета. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

5 августа Бежецкий, Бологовский, Молоковский, Сонковский и Старицкий округа отмечают Дни образования муниципалитетов. Губернатор Игорь Руденя поздравил с праздником жителей территорий.

5 августа исполняется 886 лет с даты первого упоминания в летописях города Бежецка. Также отмечается 94 года со дня образования Бежецкого района.

Городу Бологое исполнилось 106 лет. При этом с момента первого упоминания села Бологое прошло 528 лет.

Жители Молоковского округа празднуют 5 августа 94 года со дня основания муниципалитета и 455-летие Молоково.

Старица отмечает отмечает 726-летие со дня основания князем Михаилом Тверским.

В Сонково празднуют день округа. Сонковский район был впервые официально создан в 1929 году.