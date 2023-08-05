В Тверской области мужчина не удержался и забрал себе забытый смартфон

Женщина, которая по невнимательности лишилась смартфона, обратилась в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ржеве местная жительница забыла на скамейке смартфон, а когда вернулась его и след простыл. Полицейские раскрыли кражу.

- Оперуполномоченные установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1987 года рождения, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По предварительной версии, накануне инцидента злоумышленник, проходя мимо скамейки увидел оставленный без присмотра телефон и забрал его себе.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что если подобрать чужой телефон и не попытаться вернуть его хозяину, можно попасть под суд.