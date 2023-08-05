Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 августа 2023 12:20

В ДТП в Твери водители получили травмы, а одна из машин врезалась в дорожный знак

В Заволжском районе Твери в результате столкновения двух иномарок пострадали мужчина и женщина
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Одна из машин после столкновения врезалась в дорожный знак. Фото: УГИБДД по Тверской области

Одна из машин после столкновения врезалась в дорожный знак. Фото: УГИБДД по Тверской области

5 августа в Твери у дома №38 на бульваре Шмидта Toyota Highlander и Toyota RAV4. В итоге пострадали оба водителя - мужчина и женщина. Как сообщили в Госавтоинспекции, спровоцировал аварию мужчина 1940 года рождения за рулем Toyota Highlander. Он не предоставил преимущество в движении второй машине, которой управляла женщина 1995 года рождения.

От удара иномарки отлетели в разные стороны, причем один автомобиль врезался дорожный знак. Мужчина получил ушиб грудной клетки, у женщины диагностированы сотрясение мозга, ушибы, закрытая черепно-мозговая травма. Им оказана медицинская помощь.

Оба водителя были трезвы.