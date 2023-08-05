В ДТП в Твери водители получили травмы, а одна из машин врезалась в дорожный знак

Одна из машин после столкновения врезалась в дорожный знак. Фото: УГИБДД по Тверской области

5 августа в Твери у дома №38 на бульваре Шмидта Toyota Highlander и Toyota RAV4. В итоге пострадали оба водителя - мужчина и женщина. Как сообщили в Госавтоинспекции, спровоцировал аварию мужчина 1940 года рождения за рулем Toyota Highlander. Он не предоставил преимущество в движении второй машине, которой управляла женщина 1995 года рождения.

От удара иномарки отлетели в разные стороны, причем один автомобиль врезался дорожный знак. Мужчина получил ушиб грудной клетки, у женщины диагностированы сотрясение мозга, ушибы, закрытая черепно-мозговая травма. Им оказана медицинская помощь.

Оба водителя были трезвы.