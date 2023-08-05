Житель Твери под давлением оформил кредит и перевел мошенникам 1,5 млн рублей

Еще один житель Твери стал жертвой телефонных мошенников. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

48-летний тверичанин обратился в полицию с заявлением о том, что его обманули мошенники. Его вынудили взять большой кредит и перевести все деньги...

Подробности сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мужчина рассказал в полиции, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о проблеме. Якобы, мошенники пытаются оформить кредит на его имя.

В итоге звонивший убедил мужчину, что ему надо для пресечения действий злоумышленников самому оформить некий зеркальный кредит, затем снять в банкомате кредитные и другие деньги со своего счета и перевести их на резервные счета по указанным телефонным номерам.

Мужчина, словно никогда не слышавший о подобных обманах, выполнил эти инструкции и в итоге обогатил мошенников на 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Полиция в очередной раз рекомендуют: при получении звонков от неких сотрудников банка с незнакомых номеров незамедлительно прекратите общение, не переводите деньги неизвестным, не сообщайте данные банковских карт. При поступлении подобных звонков, нужно прекратить его и перезвонить в банк по указанному на карте телефону для поверки информации.