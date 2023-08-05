В Тверской области празднует 886-летие Бежецк

Герб Бежецка.

5 августа Бежецк отмечает 886-летие с даты первого упоминания в летописях. Сегодня также отмечается 94 года со дня образования Бежецкого района. С праздником жителей Бежецкого округа поздравил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что сегодня Бежецк является крупным центром северо-востока тверского края, обладающим значительным потенциалом в экономике, культуре, туризме.

Бежецкий край в письменных источниках впервые упоминается в XII веке. В те времена он входил в состав земель Великого Новгорода. Есть версия, что именно беженцами из этого северного града и было основано селение, ставшее в будущем Бежецком...

В XIX века Бежецк был одним из крупнейших в России центров льняной торговли.

Среди знаменитых уроженцев края – писатель и автор романов «Угрюм-река» и «Емельян Пугачев» Вячеслав Шишков, основатель Великорусского оркестра народных инструментов Василий Андреев, солист Большого театра и народный артист СССР Алексей Иванов.

С Бежецком неразрывно связаны имена великих русских поэтов – Николая Гумилева и Анны Ахматовой.

В День города подготовлена насыщенная развлекательная программа с концертами, ярмаркой и т.д.