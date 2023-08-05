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НовостиПроисшествия5 августа 2023 10:20

В Твери проведены обыски у мигранта, подозреваемого в надругательстве над подростком

В столице Тверской области расследуется дело о надругательстве над подростком, в котором совершении которого подозревается иностранный гражданин
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Ведется следствие по делу о надругательстве над подростком. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Ведется следствие по делу о надругательстве над подростком. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери в жилище мигранта, гражданина республики Таджикистан, следователями и сотрудниками УМВД проведены обыски. Приезжий мужчина подозревается в надругательстве над подростком.

Как сообщило Следственное управление СК РФ по Тверской области, обыски проведены в рамках открытого уголовного дела о сексуальном преступлении по статье 132 УК РФ.

Уточняется, что также проверены заведение общепита и предприятие рядом хостелом, где проживают мигранты.

Больше подробностей пока не сообщается.

Расследование уголовного дела продолжается.