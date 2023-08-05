Один из самых старинных городов Тверской области Старица отмечают 726-летие

Вид со старицкой набережной на Волгу и знаменитый монастырь. Фото: ПТО

5 августа отмечается 726-летие города Старицы. Она была основана в 1297 году тверским князем Михаилом Ярославичем как крепость на реке Старице.

К слову, до начала XVI века Старица обычно именовалась Городок или Городеск.

Есть предание, что на месте Старицы прежде находился городок Любим, который был до основания разорён татарами в 1292 году. А при заложении Старицы на том же месте в одной из местных пещер жила, укрывшаяся там от кочевников старушка, и от нее город и получил своё название. Впрочем, это все из области легенд...

С 726-летием жителей Старицы поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Праздник напоминает о славных страницах многовековой истории старицкого края, о значительном вкладе, который внесли многие поколения его жителей в укрепление российской государственности, в формирование и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей нашего народа, в развитие отечественной экономики и социальной сферы, - отметил глава региона. Игорь Руденя.

Празднование Дня города началось с божественной литургии в Свято-Успенском монастыре.

Всю субботу в краеведческом музее открыта выставка «Строкою Пушкина воспеты», а в Доме купца Филиппова - экспозиция выпускных работ учащихся художественного отделения детской школы искусств. В Старицкой ДШИ состоится открытие виртуального концертного зала, созданного по нацпроекту «Культура».

Подготовлена праздничная и спортивная программы. Основная площадка празднования - Городской сад.