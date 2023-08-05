В Твери из подъезда, несмотря на противоугонный трос, украли велосипед

Не оставляйте велосипеды в подъездах, если не хотите, чтобы их украли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Твери у 42-летнего жителя Твери с лестничной площадки подъезда многоквартирного дома в Московском районе украли велосипед за 15 тыс. рублей.

Не помогло даже то, что велосипед был пристёгнут к батарее противоугонным тросом с кодовым замком.

Сотрудники уголовного розыска тверской полиции нашли злоумышленника. Им оказался неработающий ранее судимый местный житель 1985 года рождения.

Как выяснили полицейские, он хотел продать украденный велосипед, но не успел. Двухколесник вернули владельцу.

- Следователем Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ, устанавливающей ответственность за кражу, совершённую с причинением значительного ущерба гражданину, - сообщила пресс-служба областного УМВД.