Под Кимрами в Тверской области произошло смертельное ДТП

Под Кимрами произошла страшная авария. Фото: VK/Кимры инфо

4 августа на Ильинском шоссе под Кимрами в ДТП погибли два человека.

- Прямо перед моей машиной это произошло, одна машина летела, пытался влезть передо мной, нет бы уйти вправо, он вылетел навстречу и влетел в Форд, Форд в кювет, а вторая машина загорелась, и там и там сразу насмерть, у девочки лоб расшиб, благо она была сзади и ехала в детском кресле, - описала аварию в группе "Кимры инфо" свидетельница произошедшей аварии.

- Водители насмерть, девочка маленькая жива и насколько известно с ней всё хорошо. Она была в машине которая двигалась по своей полосе, - сообщила еще одна очевидица ДТП.

Известно, что столкнулись Hyundai и Ford Focus. Погибли водители - 40-летний и 37-летний мужчины.

Девочку доставили в Детскую областную больницу.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии.