В Твери для съемок нужны люди в массовку на роли геймеров и полицейских, а также один китаец

В Твери вновь нужны люди для массовки. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери для съемок многосерийного художественного фильма "Овчарка" требуются желающие сняться в массовке. Об этом сообщили в группе в соцсети "Тверь Киносъёмки".

На 7 августа съемочная группа ищет юношей и девушек в возрасте от 17 до 25 лет на роли геймеров-неформалов.

На 8 августа - мужчин от 25 до 40 лет на роли полицейских, санитаров, судмедэкспертов.

Кроме того, в группе выложено объявление, что для съемок нужен китаец 30-50 лет, который разговаривает на родном языке. Также желательно, чтобы претендент на роль владел боевым искусством. Возраст - 30 - 50 лет.

Напомним, что "Овчарка" - это остросюжетный детектив про полицейские расследования. Главную роль в нем сыграет полюбившаяся многим по сериалу «Кухня» Елена Подкаминская.

От кастинг-директора Ларисы Сухоруковой мы узнали, что в сериале также будут играть тверские артисты, в том числе Андрей Иванов, Елена Фомина и Галина Сергеева из нашего ТЮЗа. Подробности читайте далее по ссылке.