Объявлено, сколько "олимпийцев" и "неолимпийцев" получают стипендии губернатора в Тверской области

Один из видов спорта, где сильна тверская школа, это гребля. Фото: администрация Твери

4 августа на заседании региональной Бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрены вопросы региональных выплат спортсменам.

Объявлено, что в 2023 году стипендии губернатора предусмотрены 153 спортсменам. Это атлеты, которые входят в сборные страны как по олимпийским, так и по неолимпийским видам спорта.

Региональные стипендии выплачивают 101 олимпийцу. Это спортсмены, которые занимаются греблей на байдарках и каноэ, легкой атлетикой, конькобежным спортом, тхэквондо, дзюдо, борьбой, боксом, плаванием и другими дисциплинами.

Также выплаты положены еще 52 жителям региона, занимающиеся неолимпийскими видами спорта: это джиу-джитсу, сумо, спортивное ориентирование, универсальный бой, шашки, кикбоксинг и т.д.