Незнакомец четыре месяца преследует жительницу Твери

Полиция проводит проверку по заявлениям женщины Фото: Мария ЛЕНЦ

В городских группах в соцсетях появилась информация, что жительницу Твери четыре месяца преследует незнакомец и считает ее своей девушкой. Женщина сообщает, что полиция не принимает мер в ответ на ее заявления.

Ситуацию прокомментировали в УМВД России по Тверской области.

"В Центральном отделе полиции Управления МВД России по городу Твери зарегистрировано пять заявлений от жительницы Твери. По четырем заявлениям проведена проверка и принято решение в соответствии с законодательством", - уточнили в полиции.

В июле женщина написала ещё одно заявление в правоохранительные органы. В настоящее время по нему проводится проверка.