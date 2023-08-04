В Тверской области полицейские задержали курьера дистанционных мошенников

Полицейские, приняв обращение пенсионерки, задержали курьера по горячим следам. Фото: Александр ГЛУЗ

В Кимрах Тверской области полицейские задержали курьера дистанционных мошенников, которые выманили у местной жительницы 150 тысяч рублей. 66-летнюю женщину обманули по известной схеме: сообщили, что её внук, якобы, совершил ДТП и деньги требуются, чтобы освободить его от ответственности.

Лишь передав присланному мошенниками курьеру деньги, пенсионерка догадалась позвонить самому внуку. Выяснив, что её обманули, она обратилась в полицию.

Курьера, жителя Москвы, оперативники задержали в момент, когда он пытался перевести похищенные деньги через банкомат своим кураторам.

«В полиции подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что его привлек лёгкий заработок. За свои «услуги» молодой человек должен был забрать 5% от суммы, полученной от обманутой женщины», - сообщили подробности в УМВД по Тверской области.

Заведено уголовное дело по части ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Похищенные деньги изъяты у подозреваемого и в скором времени будут возвращены владелице.