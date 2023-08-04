За организацию нарколаборатории в Тверской области будут судить двух мужчин

Нарколаборатория располагалась в одном из домов деревни в Калязинском район. Фото: МВД России

В октябре 2022 года оперативниками Главного управления наркоконтроля МВД России совместно с коллегами из Тверской области были задержаны двое мужчин, жителей Ленинградской и Тюменской областей, подозреваемых в производстве синтетических наркотиков.

Полицейские обнаружили нарколабораторию, организованную ими в частном доме в одной из деревень Калязинского района Тверской области. При обыске было изъято наркотическое вещество общей массой порядка 34 килограммов.

"В ходе предварительного следствия установлено, что в период с ноября 2021 года по октябрь 2022 года 35-летними мужчинами в составе организованной преступной группы под руководством неустановленного следствием лица, совершено серийное незаконное масштабное производство синтетического наркотика в особо крупном размере. Изготовленные наркотические вещества они планировали сбывать бесконтактным способом", - сообщили подробности в УМВД по Тверской области.

Заведено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранты находятся под стражей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.