Тверской полумарафон пройдет в областном центре 13 августа

Участники полумарафона побегут по новому маршруту Фото: администрация Твери

Тверской полумарафон состоится в областной столице 13 августа. Главное беговое событие не проводилось с 2019 года.

В этом году участники побегут по новому маршруту.

"Трасса проложена в два круга протяженностью в 10 км по центральным улицам, площадям и набережной города Твери с видом на знаковые достопримечательности: Театральная площадь, Императорский дворец, Староволжский мост, набережная Афанасия Никитина. На протяжении всей трассы для участников будут организованы пункты питания, а для их болельщиков - специальные точки поддержки с тематическим музыкальным сопровождением и аниматорами", - сообщили в Комитете по физкультуре и спорту Тверской области.

Для бегунов подготовлено четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, "Корпоративная эстафета", а для болельщиков - развлекательная программа.

Каждый участник получит брендированную футболку с символикой старта и медаль на финише.

Стать участником Тверского полумарафона может любой желающий старше 6 лет.

Традиционно по маршруту полумарафона будет ограничено движение транспорта.