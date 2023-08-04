Тверских водителей проверят на трезвость

Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость в Твери
Фото: Виктория ТУШКОВА
В предстоящие выходные Госавтоинспекция Тверской области проведет "Контроль трезвости".
Массовые проверки водителей на состояние опьянения начнутся в пятницу, 4 августа, и завершатся 6 августа, в воскресенье.
Рейд проходит с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.
Сообщить о пьяных водителях жители могут по телефонам полиции: 02 или 102.