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НовостиОбщество4 августа 2023 13:06

Тверских водителей проверят на трезвость

В выходные в Тверской области госавтоинспекторы проведут "Контроль трезвости"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость в Твери

Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость в Твери

Фото: Виктория ТУШКОВА

В предстоящие выходные Госавтоинспекция Тверской области проведет "Контроль трезвости".

Массовые проверки водителей на состояние опьянения начнутся в пятницу, 4 августа, и завершатся 6 августа, в воскресенье.

Рейд проходит с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Сообщить о пьяных водителях жители могут по телефонам полиции: 02 или 102.