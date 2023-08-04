Тверских водителей проверят на трезвость

Госавтоинспекторы проверят водителей на трезвость в Твери Фото: Виктория ТУШКОВА

В предстоящие выходные Госавтоинспекция Тверской области проведет "Контроль трезвости".

Массовые проверки водителей на состояние опьянения начнутся в пятницу, 4 августа, и завершатся 6 августа, в воскресенье.

Рейд проходит с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Сообщить о пьяных водителях жители могут по телефонам полиции: 02 или 102.