АтомЭнергоСбыт определил победителей конкурса детского рисунка «Лето в моем родном крае» за июль и август

Рисунок Климова Егора из посёлка Рамешки

Авторы этих рисунков стали победителями творческого конкурса компании «Лето в моем родном крае».

Участие в конкурсе прияли более 540 детей из всех регионов присутствия компании. АтомЭнергоСбыт благодарит всех участников конкурса за их творчество и креативность. Все работы были очень интересными и разнообразными, в каждом летнем месяце было выбрано по пять победителей.

В квитанции за июль попали рисунки следующих победителей конкурса:

- Валерии Артемовой из с.Тазово Курской области (9 лет);

- Мирона Фатеева из Мурманска (12 лет);

- Арианы Попугаевой из Смоленска (9 лет);

- Егора Климова из пгт. Рамешки Тверской области (10 лет);

- Виктории Алексеевой из п. Копьёво Республики Хакасия (14 лет).

В августе в число победителей вошли:

- София Каменева из г.Щигры Курской области (9 лет);

- Елизавета Гущина из г. Апатиты Мурманской области (13 лет);

- Алёна Степанова из г. Десногорска Смоленской области (11 лет);

- Дарья Писаренко из Удомли Тверской области (7 лет);

- Фелиция Михеева из г. Черногорска Республики Хакасия (8лет).

Кроме того, еще 20 детских рисунков попали в число призеров конкурса. Среди них:

- Анна Алутина из поселка Золотухино Курской области (8 лет);

- Елизавета Горбачева из пгт. Иванино Курской области (7 лет);

- Фомкина Елизавета из д.Бавыкино Курской области (13 лет);

- Халина Аделина из д.Барышниково Курской области (7 лет);

- Семён Колесников из Мурманска (8 лет);

- Юлия Мамалиева из г. Кандалакша Мурманской области (12 лет);

- Артём Мухаметшин из г.Снежногорска Мурманской области (12 лет);

- Оксана Пахомова из н.п. Щукозеро Мурманской области (12 лет);

- Татьяна Дементьева из Смоленска (11 лет);

- Егор Иванов из Смоленска (13 лет);

- Матвей Капитонов из г. Вязьма Смоленской области (7 лет);

- Полина Кириллова из г. Велиж Смоленской области (10 лет);

- Юлиана Белякова из Твери (14 лет);

- София Епифанова из г. Удомля Тверской области (8 лет);

- Джувайрия Назаралиева из пгт.Рамешки Тверской области (14 лет);

- Софья Ухалова из п. Редкино Тверской области (14 лет).

- Владимир Бортников из Саяногорска Республики Хакасия (11 лет);

- Вероника Будникова из п. Копьево Республики Хакасия (14 лет);

- Маргарита Бужиевская из Абакана Республики Хакасия (10 лет);

- Даниил Киячко из. п. Копьево Республики Хакасия (12 лет).

Поздравляем победителей и призеров конкурса! Всех их ждут сувениры от АтомЭнергоСбыта. Желаем юным художникам дальнейших успехов в творчестве и надеемся, что их работы будут радовать наших клиентов этим летом.