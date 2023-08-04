В Тверской области появится рыбацкая деревня для туристов

Губернатор провёл заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям. Фото: ПТО

В Весьегонском округе запланировано создание туристической рыбацкой деревни и утиной фермы. 4 августа губернатор Игорь Руденя провел заседание межведомственной комиссии при областном правительстве, где были рассмотрены предложения для обеспечения реализации озвученных проектов. Конкретно это касается деревни Противье.

Пресс-служба областного правительства уточнила, что проект рыбацкой деревни включает в себя обустройство зоны отдыха, строительство 22 гостевых домов, фермерского ресторана, лодочной станции. Там запланировано создание 24 новых рабочих мест.

Кроме того, на заседании приняты решения для обеспечения реализации инвестпроектов в сферах туризма, сельского хозяйства в Осташковском округе .

Речь идет о создании комплекса делового и образовательного значения, базы отдыха, рекреационного и агро-туристического комплексов.