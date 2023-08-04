Воспитанники детсада №132 в Твери стали участниками проекта «Дворовой тренер»

На стадионе для детей провели профессиональную тренировку по футболу Фото: Тверская городская Дума

Воспитанники детского сада №132 стали участниками проекта «Дворовой тренер». Профессиональную тренировку для малышей провел на территории стадиона школы №45 тренер высшей квалификационной категории, преподаватель спортшколы олимпийского резерва по футболу Дмитрий Гулин.

Проект «Дворовый тренер» реализуется в Твери почти десять лет. Профессиональные спортсмены собирают на местных спортивных площадках ребят, знакомят и обучают различным видам спорта: волейболу, баскетболу, борьбе, футболу. В 2023 году к футболу добавили регулярные занятия по воркауту.

Курирует проект в Твери председатель постоянного комитета по молодежной политике, вопросам культуры и спорта Тверской городской Думы депутат Ян Барышев.

«Дети с большим удовольствием принимают участие в мероприятиях, многие потом решают заняться спортом профессионально. Это значит, что главная задача проекта - массовое привлечение детей к занятиям спортом, к здоровому образу жизни - выполняется. С детским садом №132 мы будем работать и дальше: в качестве шефской помощи будем регулярно проводить спортивные занятия с воспитанниками. А всех желающих мы ждем на еженедельных тренировках «Дворового тренера» на разных площадках города», - отметил депутат.