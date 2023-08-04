Тверичане стали вдвое активнее в мессенджерах

Фото: Мегафон/Shutterstock

В целом в прошедшем июле интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями среди абонентов-тверичей увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг мессенджеров остался прежним, при этом изменилось потребление трафика.

На первом месте с большим отрывом оказался Telegram. В июле тверичи передали через мессенджер на 62% больше информации, чем годом ранее, а звонить стали в два раза чаще. На втором месте Viber, объем передачи данных в котором упал на 32%, а на третьем — WhatsApp , где трафик, наоборот, за год вырос на 200%.

В прошедшем месяце лета жители региона в общей сложности прокачали через сервисы более 33 тысяч гигабайт фото, видео и звуковых сообщений. Такой же объем памяти вмещают почти тысяча двухсторонних DVD.

Потребление трафика постоянно растёт, поэтому компания продолжает работать над развитием и модернизацией сети. С начала года было модернизировано около 30 базовых станций в разных районах региона, в результате чего улучшились основные параметры сети: емкость, пропускная способность и скорость мобильного интернета.

Исследования Ookla показывают, что МегаФон обладает широким покрытием и является самым быстрым провайдером мобильного интернета в Тверской области. Во втором квартале 2023 года более 20 тысяч тестов показали самую высокую скорость загрузки в областном центре, которая составила 24,03 Мбит/с. Этот результат достигнут благодаря развитию инфраструктуры, что позволило укрепить свою лидирующую позицию в Твери и области.

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