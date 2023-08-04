Рыбак утонул в озере Имоложье в Тверской области

Мужчина утонул в озере Имоложье в Вышневолоцком округе Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в озере Имоложье в Тверской области.

Следствием предварительно установлено, что 3 августа 2023 года вблизи деревни Детский Дом Вышневолоцкого городского округа мужчина рыбачил и отдыхал на озере в компании знакомых. Позже в воде отдыхающие обнаружили тело утонувшего приятеля.

На место происшествия выезжал следователь. Устанавливаются причины смерти мужчины, назачены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.