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НовостиПроисшествия4 августа 2023 9:34

Рыбак утонул в озере Имоложье в Тверской области

Тело погибшего приятеля обнаружили отдыхающие в Вышневолоцком округе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина утонул в озере Имоложье в Вышневолоцком округе Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мужчина утонул в озере Имоложье в Вышневолоцком округе Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в озере Имоложье в Тверской области.

Следствием предварительно установлено, что 3 августа 2023 года вблизи деревни Детский Дом Вышневолоцкого городского округа мужчина рыбачил и отдыхал на озере в компании знакомых. Позже в воде отдыхающие обнаружили тело утонувшего приятеля.

На место происшествия выезжал следователь. Устанавливаются причины смерти мужчины, назачены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.