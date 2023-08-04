На участке Москва-Тверь с 5 по 11 августа меняется расписание поездов

На участке Москва-Тверь меняется расписание поездов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 5 по 11 августа на Ленинградском направлении меняется расписание поездов. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.

В выходные, отменяется часть поездов на участке Москва-Тверь и Москва-Конаково. У части электричек и "Ласточек" изменится расписание. Могут быть увеличены интервалы движения, часть поездов следует от/до станций Сходня, Химки, Грачевская. При движении в Москву поезда не будут останавливаться на станциях Моссельмаш, Лихоборы, Петровско-Разумовская, отмены остановки на участке от Ленинградского вокзала до станции Крюково.

В выходные дни проезд в экспрессах осуществляется по билетам обычных электропоездов.

С 7 по 11 августа аналогичные изменения внесены в расписание рабочих дней.

При движении в Москву с 11:00 до 12:00 до одного часа увеличены интервалы движения поездов, с 12:00 до 14:30 интервалы увеличены до 2,5 часов. При движении из Москвы с 10:30 до 14:00 нет поездов.

Изменения необходимы для обновления станции Крюково и подготовки путей к запуску МЦД-3.