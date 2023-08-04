Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2023 7:05

Жительницу Твери будут судить за совершение смертельного ДТП

В суд направлено уголовное дело в отношении тверичанки, совершившей смертельную аварию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Уголовное дело о смертельной аварии рассмотрят в суде

Уголовное дело о смертельной аварии рассмотрят в суде

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Жительница Твери обвиняется в совершении смертельного ДТП. В отношении нее завершено расследование уголовного дела ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Вечером, 22 апреля 2023 года обвиняемая ехала на автомобиле по автодороге "Глазково-Мухино" в Калининском округе. Находясь в болезненном состоянии и под воздействием лекарственных препаратов, женщина выехала на встречную полосу и совершила ДТП.

В аварии погиб пассажир встречной машины. Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры рассмотрит Калининский районный суд.