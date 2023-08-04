Жительницу Твери будут судить за совершение смертельного ДТП

Уголовное дело о смертельной аварии рассмотрят в суде Фото: Степан КАМЕНЕВ

Жительница Твери обвиняется в совершении смертельного ДТП. В отношении нее завершено расследование уголовного дела ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Вечером, 22 апреля 2023 года обвиняемая ехала на автомобиле по автодороге "Глазково-Мухино" в Калининском округе. Находясь в болезненном состоянии и под воздействием лекарственных препаратов, женщина выехала на встречную полосу и совершила ДТП.

В аварии погиб пассажир встречной машины. Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры рассмотрит Калининский районный суд.