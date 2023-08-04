Житель Тверской области лишился денег, заказав спутницу на вечер

Мужчина перевел аферистам 15 000 рублей Фото: Даниил ОПАРИН

38-летний житель города Кимры лишился денег, после того как на одном из сайтов решил заказать себе спутницу на вечер. Мужчина выбрал девушку по фотографии и позвонил по телефону, чтобы назначить встречу.

Девушка попросила предоплату и сообщила, что нужно оплатить страховку. Потерпевший выполнил все условия и отправил аферистам 15 000 рублей, но спутница так и не приехала.

Полицейские установили, что домен сайта расположен на иностранном хостинге.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.