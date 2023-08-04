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НовостиОбщество4 августа 2023 6:55

Житель Тверской области лишился денег, заказав спутницу на вечер

Мужчина перевел мошенникам 15 000 рублей за сомнительные услуги
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина перевел аферистам 15 000 рублей

Мужчина перевел аферистам 15 000 рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

38-летний житель города Кимры лишился денег, после того как на одном из сайтов решил заказать себе спутницу на вечер. Мужчина выбрал девушку по фотографии и позвонил по телефону, чтобы назначить встречу.

Девушка попросила предоплату и сообщила, что нужно оплатить страховку. Потерпевший выполнил все условия и отправил аферистам 15 000 рублей, но спутница так и не приехала.

Полицейские установили, что домен сайта расположен на иностранном хостинге.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.