В Твери комиссии ведут приемку школ к новому учебному году

В Твери продолжается приемка школ к новому учебному году Фото: администрация Твери

В Твери продолжается приемка общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Приемка детских садов уже завершена.

В этом году на ремонт школ и детских садов было направлено более 86 миллионов рублей.

Основная статья расходов - капитальный ремонт кровель в средней школе №40 и детском саду №131. В детском саду также будет полностью отремонтирован фасад здания. В школе №36 заменены оконные блоки. В Тверском лицее - ограждение. В этом году собственные футбольные поля с искусственным травяным покрытием появились у школ №15 и №36.

Оснащены дополнительные места в школах. В новом учебном году 25 мест для начальных классов откроются в школе №18.

"Во всех школах и детских садах Твери в ходе летней ремонтной кампании производится косметический ремонт, закупка нового оборудования и мебели, подготовке тепловых узлов и внутренних сетей к отопительному сезону, принимаются меры по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности", - сообщили в администрации Твери.