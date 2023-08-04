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НовостиОбщество4 августа 2023 5:24

В Тверь на вертолете доставили полуторагодовалого малыша

Тяжелобольной ребенок будет проодить лечение в ДОКБ Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Маленького мальчика доставили в Тверь на вертолете Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Маленького мальчика доставили в Тверь на вертолете Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Привлечение санитарной авиации потребовалось для оказания помощи маленькому пациенту Торопецкой ЦРБ.

Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Торопецкого округа 3 августа. Врачи осмотрели ребенка и решили транспортировать его в Тверь.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области, мальчик 1,8 лет был доставлен на лечение в детскую областную клиническую больницу.