В Тверь на вертолете доставили полуторагодовалого малыша

Маленького мальчика доставили в Тверь на вертолете Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Привлечение санитарной авиации потребовалось для оказания помощи маленькому пациенту Торопецкой ЦРБ.

Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Торопецкого округа 3 августа. Врачи осмотрели ребенка и решили транспортировать его в Тверь.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области, мальчик 1,8 лет был доставлен на лечение в детскую областную клиническую больницу.