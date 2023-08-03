Памятник князю Михаилу Тверскому и святителю Симеону готовят к отливке из бронзы

Работа над памятником завершается. Фото: VK/ Тверская епархия

В скульптурной мастерской в Переславле-Залесском завершается работа над памятником святому благоверному князю Михаилу Тверскому и святителю Симеону, первому епископу Тверскому. Скульптура уже изготовлена в натуральную величину из мягкого материала, впереди формовка и отливка из бронзы. Посмотреть на ход работ приехал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

«В сопровождении автора скульптуры заслуженного художника России, члена Союза художников РФ, скульптора Юрия Хмелевского митрополит осмотрел будущий памятник, внес свои коррективы и высказали пожелания по дальнейшей работе, которые были сразу учтены», - сообщает пресс-служба Тверской епархии.

Этот памятник займет место рядом с Путевым дворцом в Твери перед входом в будущий кафедральный собор и станет одной из доминант площади перед собором вместе с недавно открытыми фонтаном, который уже полюбился горожанам.

Сюжет скульптурной композиции такой: в 1285 году, в год закладки собора, когда великому князю Михаилу Тверскому было 14 лет, у него состоялась встреча с первым тверским епископом Симеоном. Они задумали строить в Твери каменный собор – первый после монгольского нашествия на Русь. Моменту обсуждения проекта и посвящена скульптура.

Митрополит Амвросий приехал посмотреть на скульптуру. Фото: VK/Тверская епархия