В Тверской области расширят поддержку молодых людей с диабетом

О расширении мер поддержки молодых людей с диагнозом диабет, говорили в прямом телеэфире с губернатором. Фото: ПТО

В Тверской области планируют расширить поддержку молодых людей с сахарным диабетом, об этом в телеэфире 3 августа заявил губернатор Игорь Руденя.

К главе региона обратилась мама подростка, страдающего данным заболеванием, и попросила продлить программу выдачи бесплатных глюкометров на время обучения в техникуме или вузе. Так как в этот период молодые люди ещё не могут себя финансово обеспечить.

На текущий момент бесплатными современными датчиками измерения уровня глюкозы в Тверском регионе обеспечиваются дети в возрасте до 18 лет.

– Я думаю, что это нам по силам, - пообещал губернатор и сказал, что решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время, возможно, даже в текущем августе.