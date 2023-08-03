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НовостиОбщество3 августа 2023 19:10

В Твери перекроют бульвар Радищева

С 4 по 14 августа в Твери по четной стороне будет перекрыт бульвар Радищева
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
На бульваре Радищева в Твери идёт ремонт.

На бульваре Радищева в Твери идёт ремонт.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери частично перекроют для движения бульвар Радищева. Соответствующее распоряжение выпустила горадминистрация. С 8 часов 4 августа до 8 часов 14 августа запрещено движение по четной стороне бульвара Радищева от улицы Трехсвятская до Тверского проспекта. Причиной стали дорожные работы, которые проведет АО «АБЗ-Дорстрой».

Власти Твери рекомендуют компании обеспечить проезд автомобилей экстренных служб и жителей во дворы, у которых есть выезд и въезд на четную сторону бульвара Радищева от улицы Трехсвятская до Тверского проспекта.

Объезд перекрытого участка бульвара автомобилисты будут по установленным там временными знаками дорожного движения.