По озеру Селигер в Тверской области людей катали на теплоходах, не допущенных к эксплуатации

Теплоходы «Капитан Марков» и «Капитан Хоробрых» возят пассажиров от Осташковского порта.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Тверская межрайонная транспортная прокуратура выявила нарушения в эксплуатации теплоходов, перевозивших людей по озеру Селигер.
Проверяющие обнаружили многочисленные нарушения в деятельности ОАО «Тверской порт». У теплоходов «Капитан Марков» и «Капитан Хоробрых», швартующихся в порту Осташкова, отсутствовали пассажирские свидетельства, свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды, свидетельства о классификации и акты о готовности судна к эксплуатации.
Прокуратурой было внесено представление генеральному директору организации.
"В отношении виновных должностных лиц и юридического лица возбуждены 4 дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, повлекшее причинение вреда, - Ред.), - сообщает Тверская межрайонная транспортная прокуратура.
Сейчас вышеперечисленные нарушения устранены.