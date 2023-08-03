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НовостиОбщество3 августа 2023 17:04

По озеру Селигер в Тверской области людей катали на теплоходах, не допущенных к эксплуатации

Два теплохода не имели актов о готовности к работе и иных документов
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Теплоходы «Капитан Марков» и «Капитан Хоробрых» возят пассажиров от Осташковского порта.

Теплоходы «Капитан Марков» и «Капитан Хоробрых» возят пассажиров от Осташковского порта.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверская межрайонная транспортная прокуратура выявила нарушения в эксплуатации теплоходов, перевозивших людей по озеру Селигер.

Проверяющие обнаружили многочисленные нарушения в деятельности ОАО «Тверской порт». У теплоходов «Капитан Марков» и «Капитан Хоробрых», швартующихся в порту Осташкова, отсутствовали пассажирские свидетельства, свидетельства о предотвращении загрязнения окружающей среды, свидетельства о классификации и акты о готовности судна к эксплуатации.

Прокуратурой было внесено представление генеральному директору организации.

"В отношении виновных должностных лиц и юридического лица возбуждены 4 дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, повлекшее причинение вреда, - Ред.), - сообщает Тверская межрайонная транспортная прокуратура.

Сейчас вышеперечисленные нарушения устранены.