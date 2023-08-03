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НовостиПроисшествия3 августа 2023 14:56

В Твери задержали семерых мигрантов с поддельными патентами

В Заволжском районе Твери полицейские выявили 7 фактов использования поддельного трудового патента для иностранцев
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Фото: Ольга Крыльцова

В Заволжском районе Твери полицейские задержали семерых мигрантов с поддельными трудовыми патентами.

25-летний выходец одной из стран ближнего зарубежья и шестеро его товарищей прибыли в Тверскую область из другого региона. Они обратились в миграционное подразделение для переоформления документов и предъявили полицейским патенты с признаками подделки.

Документы были направлены в экспертно-криминалистический центр, специалисты которого подтвердили, что бланки поддельные.

«Фигуранты сознались в содеянном и пояснили, что приобрели поддельные патенты через посредника в другом регионе. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа»», - сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.