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НовостиОбщество3 августа 2023 14:11

Губернатор Тверской области проверил, как ведется реконструкция очистных сооружений в Торжке

В регионе в рамках нацпроекта реализуется первый этап реконструкции очистных сооружений в Торжке
Алексей АНДРЕЕВ
В Торжке ведутся реконструкции важных объектов ЖКХ.

В Торжке ведутся реконструкции важных объектов ЖКХ.

Фото: ПТО

3 августа губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Торжок проинспектировал объекты строительства и капремонта в Торжке и Торжокском районе. В том числе проверил, как идет реконструкция очистных сооружений.

Она ведется в рамках нацпроекта «Экология».

"В настоящее время реализуется первый этап реконструкции очистных сооружений. Выполнена значительная часть общестроительных работ, ведётся монтаж технологического оборудования", - сообщила пресс-служба областного правительства.

Игорь Руденя поручил завершить первый этап работ в этом году. Второй этап запланирован на 2024-й.