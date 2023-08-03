Губернатор Тверской области проверил, как ведется реконструкция очистных сооружений в Торжке

В Торжке ведутся реконструкции важных объектов ЖКХ. Фото: ПТО

3 августа губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Торжок проинспектировал объекты строительства и капремонта в Торжке и Торжокском районе. В том числе проверил, как идет реконструкция очистных сооружений.

Она ведется в рамках нацпроекта «Экология».

"В настоящее время реализуется первый этап реконструкции очистных сооружений. Выполнена значительная часть общестроительных работ, ведётся монтаж технологического оборудования", - сообщила пресс-служба областного правительства.

Игорь Руденя поручил завершить первый этап работ в этом году. Второй этап запланирован на 2024-й.