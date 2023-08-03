Жителей Тверской области предупреждают о грозе и сильном ветре

Во время грозы соблюдайте осторожность! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Региональный главк МЧС со ссылкой на тверской Гидрометцентр предупреждает о возможных грозах с усилением ветра в отдельных районах Тверской области. Вероятность гроз сохранится сегодня до 22:00. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 м/с.

Главное управление МЧС России по Тверской области советует всем соблюдать осторожность и благоразумие во время грозы. Закрывать окна и дымоходы, во время близкой грозы с молниями стараться не разговаривать по телефону. Не укрываться вблизи больших деревьев.