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НовостиОбщество3 августа 2023 12:22

Жителей Тверской области предупреждают о грозе и сильном ветре

Экстренное предупреждение разместил главк МЧС
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Во время грозы соблюдайте осторожность!

Во время грозы соблюдайте осторожность!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Региональный главк МЧС со ссылкой на тверской Гидрометцентр предупреждает о возможных грозах с усилением ветра в отдельных районах Тверской области. Вероятность гроз сохранится сегодня до 22:00. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 м/с.

Главное управление МЧС России по Тверской области советует всем соблюдать осторожность и благоразумие во время грозы. Закрывать окна и дымоходы, во время близкой грозы с молниями стараться не разговаривать по телефону. Не укрываться вблизи больших деревьев.