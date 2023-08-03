В Дворцовом саду Тверского Императорского дворца появится дворик-патио

Здесь будет дворик-патио. Фото: vk.com/tvergallery

В Дворцовом саду (саду Императорского дворца Твери) скоро появится дворик-патио. Его обустроят за зданием дворцовой оранжереи.

О планах по созданию дворика-патио сообщила Тверская картинная галерея. Сейчас в Императорском дворце подходит к концу многолетняя реставрация-реконструкция длинного здания дворцовых служб (Флигеля). За ним есть небольшое пространство, которое исторически предназначалось для парников, где выращивали овощи и клубнику. В таких парниках сегодня необходимости нет, ведь при дворце имеется декоративный огород.

Поэтому уютное местечко у флигеля и оранжереи решили превратить в закрытый дворик-патио. Там смогут отдыхать посетители картинной галереи и Дворцового сада.

"Уже закуплены летние металлические столики и стулья для отдыха на открытом воздухе. Акцентом же дворика-патио будет служить круговая скамья с поднятым цветником внутри, по центру которого уже посажены молодые розовоцветковые декоративные яблони, включая знаменитую Яблоню Недзвецкого – красивейший ценный вид с интересной историей. В подножии будущего ”зонтика” из яблонь будет устроен цветник-рокарий", - рассказал подробности о будущем патио научный сотрудник галереи Игорь Зыков.

Дворик-патио планируют открыть в будущем году.