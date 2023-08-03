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НовостиПроисшествия3 августа 2023 11:47

В Тверской области двух браконьеров осудили на два года условно за убийство беременной лосихи

Двое мужчин в Тверской области незаконно убили беременную самку лося и разделали её тушу
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Мужчины по пороге убили и разделали беременную лосиху, но попались полицейским.

Мужчины по пороге убили и разделали беременную лосиху, но попались полицейским.

Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО

Двое жителей Тверской области осуждены за незаконную охоту на лося. 12 марта 2023 года мужчины ехали на автомобили из Удомли в сторону города Бологое. Пассажир попросил водителя остановиться у лесополосы. Взяв имевшееся при нём ружьё, он вышел из машины и выстрелил в беременную лосиху.

Как сообщают в Прокуратуре Тверской области, мужчина знал о сезонном запрете охотиться на копытных животных, но это его не остановило.

Убив лосиху, он предложил второму мужчине разделать её тушу и отвезти домой. Тот согласился. Однако в Удомле их авто остановили сотрудники полиции.

Ущерб, причинённый деятельностью браконьеров государству, оценён в 400 тысяч рублей.

По информации следственного управления СКР по Тверской области, суд назначил мужчинам два года лишения свободы условно с испытательный сроком один год. На два года они также лишены права заниматься деятельностью, связанной с охотой.

У обвиняемых изъято оружие и разрешительные документы на оружие. Ущерб государству осуждёнными был возмещён добровольно.