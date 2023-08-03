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НовостиОбщество3 августа 2023 11:05

В Твери выделено 86 млн рублей на ремонт школ и детских садов к новому учебному году

Образовательные учреждения готовят к 1 сентября
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Сейчас все школы Твери проверяют на готовность к новому учебному году. Фото: Администрация Твери.

Сейчас все школы Твери проверяют на готовность к новому учебному году. Фото: Администрация Твери.

В Твери летом проходят ремонтные работы в школах и детских садах. По сообщению администрации Твери, уже завершена приёмка к новому учебному году детсадов, началась проверка готовности школ.

С учётом софинансирования из бюджетов разного уровня нынешним летом на ремонтные работы в школах и детских садах направлено более 86 миллионов рублей. Помимо работ капитального характера во всех школах и садиках делают косметический ремонт, закупают новое оборудование и мебель, готовят сети к отопительному сезону, принимают меры по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности.

Отметим, что ремонт иногда нацелен на увеличение мест в школах Твери. В этом году двадцать пять дополнительных мест для начальных классов откроются в школе №18.